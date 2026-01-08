【低温注意報】九州地方 に発表

上空に流れ込んだ寒気と、今夜晴れて放射冷却が強まるため、９日（金）朝は冷え込みが強まります。「氷点下」のところが多くなるため「路面の凍結」「水道管の凍結」に注意してください。

、１時間ごとの、

１５日（木）までのを画像で掲載しています。

なお、１０日（土）～１２日（月祝）３連休の「雪の予想」については

にまとめてあります。

【低温注意報】が発表された地域は？

「低温注意報」が発表されたのは、佐賀県全域・大分県全域・熊本県全域と、

福岡県の福岡地方と筑後地方、宮崎県の北部平野部・北部山沿い、鹿児島県の薩摩大隅地方（甑島を除く）です。

「低温注意報」は、著しく低い気温が予想されるときに発表されます。

【予想最低気温９日（金）】

各県ごとに９日（金）の予想最低気温を画像で掲載しています。

宮崎県えびの市で「－１０℃」の予想など、あす朝は強い冷え込みとなるでしょう。

気温シミュレーション９日（金）

８日（木）午後６時以降の気温シミュレーションです。夜になるといちだんと冷え込んできますので、今夜は暖かくしてお休みください。９日（金）朝は氷点下５℃以下のところが多く予想されています。

九州地方各都市の週間予報（９日（金）～ １５日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市の５か所です。３連休が明けると寒さはイッキに緩みそうです。

