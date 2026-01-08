美人YouTuber、3年前との免許証写真比較で激変ぶり話題 輪郭整形の詳細も明かす
【モデルプレス＝2026/01/08】YouTuberコンビ・コノリリのライリー（LiLi）が、1月8日までに自身のX（旧Twitter）を更新。3年間での自身の変化を免許証を用いて報告し、話題となっている。
【写真】美人YouTuber「なんか可愛くなってね！？」本人も驚きのビジュ比較写真
ライリーは「免許更新してきた3年でなんか可愛くなってね！？！？！？！？」とつづり、運転免許証を更新してきたことを報告。3年前の免許証と並べ、顔写真の変化を公開した。
続くツリーでは「輪郭は5kg痩せたのと脂肪吸引（顎下、頬、バッカル、ジョール、メーラー）と定期的なボトックス！ インモードも少しやった！あと糸リフト！！ 課金万歳！！！！」と記し、自身の美容整形の詳細を語った。
この投稿に、ファンからは「どっちでも可愛い」「羨ましい限り」「綺麗になるの嬉しいよね」「3年で変わるのは才能」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
