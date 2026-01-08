タレント・ＪＯＹと妻でモデルのわたなべ麻衣が８日、夫婦で独立したことを発表した。わたなべは「ｍａｉ」に改名することも報告した。

ＪＯＹは自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「【報告】ＪＯＹから皆様へ大切なお知らせがあります。」と題した動画をアップ。タレントのユージらと収録した動画で、今年の目標を聞かれたＪＯＹは「まず僕は、事務所の方を退所しまして。今年からフリーということで活動していくことになりましたんで」とまずは事務所の退所を報告。テロップでは「ＪＯＹ４０歳“独立”」と説明した。ＪＯＹは「もちろん、円満退社で。今年から自分の会社でやっていくということなんで」。マネジャーを引き連れて独立したという。

立ち上げた個人事務所名は「ジャムズフラワーにしました」と発表。「ジャムズ」は、自分と妻の名前を合わせた「ジョイ＆マイ」（ＪＡＭ’Ｓ）という意味だそうだ。

妻のわたなべは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「お知らせ」と題し「去年いっぱいで事務所を円満退社し、今年から夫婦揃（そろ）ってフリーになりました」と伝えた。

続けて「そのタイミングでＪＯＹくんと『こっちの方が字面の並び良くね？』というとんでもなく軽いノリで、わたなべ麻衣から『ｍａｉ』に芸名を変更しました！」と改名したと発表。「今後ともＪＯＹｍａｉ夫婦をよろしくお願いします」とメッセージを寄せ、ＪＯＹと腕を組む写真をアップした。

２人は２０１９年６月に結婚。２０年１０月に第１子となる女児が誕生している。