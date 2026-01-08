¡Ú Å·ÃÏ¿¿Íý (74) ¡Û ¡Ö»ä¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Î²ÎÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅ·ÃÏ¿¿Íý¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ø¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¶¦¤Ë¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Å·ÃÏ¿¿Íý (74) ¡Û ¡Ö»ä¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥ê¤µ¤ó¤Î²ÎÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
Å·ÃÏ¿¿Íý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢Å·ÃÏ¿¿Íý¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·ò¹¯Âè°ì¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£¿´¤ò¤³¤á¤Æ¡£¡×¡ÖÅ·ÃÏ¿¿Íý¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡Å·ÃÏ¿¿Íý¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1951Ç¯1·î5Æü
·ì±Õ·¿¡§O·¿
½ÐÀ¸ÃÏ¡§ºë¶Ì¸© ¡¦ ½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
1971Ç¯7·î¡¡TBS¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤ÇÃã¤Î´Ö¤ËÅÐ¾ì¡¢10·î¡Ö¿å¿§¤ÎÎø¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
°Ê¸å¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¡ÖÎø¤¹¤ë²Æ¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¤Î¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·àÇòÀãÉ±á¤Î°¦¾Î¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
1972Ç¯¡¡NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡£
1977Ç¯¡¡¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½¾ã³²¤ÇµÙÍÜ
1979Ç¯¡¡Éüµ¢
1985Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤Ë¤Ã¤«¤Ä±Ç²è¡ÖËâÀ¤Î¹á¤ê¡×¤Ç½é¼ç±é¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
¼õ¾ÞÎò
1972Ç¯¡¡Âè3²óÆüËÜ²ÎÍØÂç¾ÞÊüÁ÷²»³Ú¾Þ
1972Ç¯¡¡Âè14²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÂç½°¾Þ
