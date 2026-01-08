ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「中受は反対！俺は高3か勉強して大学に入れたぞ」現代の受験事情を… 「中受は反対！俺は高3か勉強して大学に入れたぞ」現代の受験事情をまったく知らない夫が一言…中受する？しない？ 「中受は反対！俺は高3か勉強して大学に入れたぞ」現代の受験事情をまったく知らない夫が一言…中受する？しない？ 2026年1月8日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 受験するのだけが正解じゃないいのは分かっていても、本当にこのまま何もしなくていいのか不安になる気持ちも理解できますよね。夫は受験には反対していますが、いったいどうなるのでしょうか…。よく子どもを見ている妻には思うこともあるようで…。＞＞【まんが】中学受験する？しない？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】中学受験する？しない？ 「もっと母さんに感謝してもいいんじゃない」夫に義母の文句を言ったら案の定…【義母が求める嫁にはなれません！ 第3話】 「人生ナメてんの？」全財産25万の中卒バツイチママ…男で人生リセットを狙う「いばらの再婚活」