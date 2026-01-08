グラビアアイドルでコスプレイヤー、タレントの阿波みなみ（29）が8日、X（旧ツイッター）を更新。握手会に人が来なかったため中止になったことを報告し、“異例の謝罪”をした。

阿波は「謝罪」と前置きした上で、神奈川県内の型パチンコ、パチスロ店を出した上で「この度は豪華な握手会会場を用意して頂いたにもかかわらずファンの方を1人も呼ぶことができず本当に申し訳ありませんでした。もうこれから握手会に並んでくれる人を増やすにはどうしたらいいか分かりません。皆様アドバイスをどうかお願いします」とポスト。店内に1人でぽつんとたたずむ写真も公開した。

阿波は昨年12月23日にも「【謝罪】本日予定していました握手会は 並びが0人でしたため中止になりました」とポストし、千葉県内の大型パチンコ、パチスロ店で行う予定だった握手会の中止を発表している。

一連の阿波の投稿を受け、一般ユーザーから「そろそろ同じネタ飽きてきたなと思う」とのコメントがあった。阿波は「色んな事情がある中で 全てを理解して欲しいとは言わないわ ただ、ごめんね、、」と返信していた。

阿波のXフォロワーは約20万人。プロフィル欄に自身で「あんたたちのオカン『令和のドラえもん』こと阿波(あわ)みなみです」「マルチタレントとして活動中。パチスロ競馬大好き」などと記している。またインスタグラムのプロフィル欄には「ぽっちゃりグラビアアイドルでコスプレイヤー パチスロ競馬大好き」などと書いている。