不倫相手のくせに、奥さんを挑発するような神経が図太い人もいるようです。妻としてのプライドを守るためにも、その挑発には乗らずに、冷静かつ一枚上手な返しをして撃退したいですよね。今回は、挑発する不倫相手に妻が一枚上手な返しで撃退した話をご紹介いたします。

夫を買い取ってくれて感謝

「夫と不倫相手の3人で話し合いをした日のこと。不倫相手はなにも悪びれる様子もなく、むしろ私を挑発するような言い方をしてきました。腹が立ったけど心を落ち着かせて、慰謝料を請求。すると不倫相手は、仕方ないから払ってやるかのような態度を出してきて、ますますムカつきました。でも私は淡々と話し合いを進め、最後に『こんな不用品の買い取りどうもありがとうございます』『慰謝料100万払っておじさんを買い取るなんて……』『物好きな人もいるものですね』と言ってやりました。

不倫相手は『なに言ってるのよ！』と激怒してたけど、最後に言い返せてスカッとしましたね。結局この2人は結婚したものの、1年足らずで離婚したそうですよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 奥さんの「不倫するような人をもらってくれてありがとう」というマインドは、最高にかっこいいですよね！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。