かまいたち山内健司（44）、濱家隆一（42）が7日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。2025年に番組で起きた5大ニュースを振り返り、離婚していたことを放送内で告白したちゃんぴおんず大ちゃん（35）をめぐる企画について語った。

大ちゃんは昨年9月の同番組で、橋本環奈がゲスト出演した「達成したら即帰宅するねん」内で突如、前年に離婚していたことを公表した。既に山内は帰宅しており「俺は衝撃でした。オンエアで知ったんで」と語った。

番組ではその後に「離婚した大ちゃんを励ましたいねん」と題し、ハッピードッキリ企画を行った。濱家は「大ちゃん離婚したけど頑張れ企画って隠してるのに、（ネルソンズ和田）まんじゅうが『僕も離婚してるんで』って。どういうこと？って」と語り、「あの日まんじゅうがご乱心でしたね」と笑った。

番組では和田が大ちゃんの見せ場を作ることができず、相席スタートの山添寛らに責め立てられた場面が紹介された。山内は「あの日なんか1回本気で山添にキレたらしい。後で聞いたら」と告白し、「俺らはノリやと思ってたやん。カメラが止まってるところで『さっきのお前本気で怒ってたよな？』って山添が聞いたら、（和田が）『ごめんごめん本気になってた』って」と裏話を明かした。

濱家は「そんなことあんねや。テレビの最中に本気で怒ること」と笑った。

山内は「本気で怒ってたらしい。山添は気づいたらしい。『あ、まんじゅうが本気になってる』って」と笑って語った。