「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在で菊池製作所<3444.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



８日の東証スタンダード市場で菊池製作が大幅に４日続伸。作業補助ロボット「マッスルスーツ」などを手掛け、昨年末にかけ「フィジカルＡＩ」関連株として注目された。新年に入ってからは、読売新聞オンラインが７日に「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定した『ドローン（無人航空機）』の国産化支援に乗り出す」と報じたことから、インフラ網の点検や施設・市街地の監視・警備などに使用されるドローンを製造する同社が再び脚光を浴びている。ただ、足もとの上昇は急ピッチであり利益確定売りも警戒されている。



