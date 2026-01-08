東洋エンジは新値追い、カザフスタンの化学肥料製造会社とＭＯＵ締結

東洋エンジニアリング<6330.T>が大幅高で新値追い。６日に一部で「中国政府は一部の中・重希土類（レアアース）を対象に、日本への輸出許可審査を厳格化する方向で検討している」と報じられたことをきっかけに、海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）の委託を受けてレアアース泥を回収するシステムの技術開発に携わっている同社への関心が高まっているもよう。



また同社はきょう、カザフスタンの化学肥料製造会社と、脱炭素化及び尿素肥料分野での協力を目的とした覚書（ＭＯＵ）を締結したことを明らかにしており、新たな買い手掛かりとなっている様子。同社は尿素技術のライセンサーとして培ってきた技術力を通じて、同国の食糧供給安定化につなげるとともに、脱炭素ソリューションを提案することでエネルギー転換を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS