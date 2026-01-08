「ラグー」とは食材を細かく切って煮込む料理


【300円以内の満足ごはん】ワンパンでOK！ 深い味わいの「シーフードのトマトスープパスタ」

「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。

KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。

だしや茹で汁を使わず水で煮込んで仕上げる絶品パスタに、主役の食材をひとつに絞ったメイン料理、前菜にデザートまで。スーパーの食材で気負わず作れる、シンプルなのに“ちゃんと美味しい”レシピばかりです！

※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。

■パスタ　魚介のラグートマトソース

「ラグー」とは食材を細かく切って煮込む料理。

ソースに染み出す魚介の旨みとトマトの甘みが絶妙な味わいです。

パスタ 魚介のラグートマトソース


■材料（1人分）

リングイネ（※） …70g

にんにく（潰して皮を外す） …1/2片

シーフードミックス …80g

ディル（ちぎる） …1枝

カットトマト缶 …50g

オリーブオイル …15ml

塩 …適量

黒こしょう …適量

水 …100ml

※リングイネ…断面が楕円形でソースとのなじみが抜群のパスタ。

■作り方

1. にんにく、シーフードミックス、ディル、オリーブオイルの半量をフードプロセッサーに入れてミンチ状にする。ディルは飾り用に少し取っておく。

2. フライパンに1を入れて中火で炒め、塩、黒こしょうをふる。

3. ポロポロとしてきたら、カットトマト、水を加えて中火で5分煮込む。

4. 塩を加えたお湯（塩分濃度1％）でゆであげたリングイネを加えて混ぜ合わせる。

5. 残りのオリーブオイルで味を調えて器に盛りつける。ディルを散らして完成。

MEMO

シーフードミックスをミンチにすれば失敗知らず！

もし煮込みすぎたとしても固くならず、魚介の旨みもしっかり出る。シーフードミックス、おすすめです。

著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』