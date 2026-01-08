シーフードミックスで失敗知らず！「パスタ 魚介のラグートマトソース」
「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。
KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。
※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。
■パスタ 魚介のラグートマトソース
「ラグー」とは食材を細かく切って煮込む料理。
ソースに染み出す魚介の旨みとトマトの甘みが絶妙な味わいです。
■材料（1人分）
リングイネ（※） …70g
にんにく（潰して皮を外す） …1/2片
シーフードミックス …80g
ディル（ちぎる） …1枝
カットトマト缶 …50g
オリーブオイル …15ml
塩 …適量
黒こしょう …適量
水 …100ml
※リングイネ…断面が楕円形でソースとのなじみが抜群のパスタ。
■作り方
1. にんにく、シーフードミックス、ディル、オリーブオイルの半量をフードプロセッサーに入れてミンチ状にする。ディルは飾り用に少し取っておく。
2. フライパンに1を入れて中火で炒め、塩、黒こしょうをふる。
3. ポロポロとしてきたら、カットトマト、水を加えて中火で5分煮込む。
4. 塩を加えたお湯（塩分濃度1％）でゆであげたリングイネを加えて混ぜ合わせる。
5. 残りのオリーブオイルで味を調えて器に盛りつける。ディルを散らして完成。
MEMO
シーフードミックスをミンチにすれば失敗知らず！
もし煮込みすぎたとしても固くならず、魚介の旨みもしっかり出る。シーフードミックス、おすすめです。
著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』