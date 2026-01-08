Number_i平野紫耀「ランドリン」新キービジュアル公開！春の訪れを感じさせる凛とした佇まい

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの平野紫耀が起用された、プレミアムホームケアブランド「ランドリン」の新キービジュアルが公開された。

■柔らかな雰囲気のなか、少し遠くを見つめる平野紫耀

『ランドリン』は、ファッションを楽しむように香りも楽しむライフスタイルを提案するブランド。このたび公開された新キービジュアルは、ブランドが大切にする上質な香りの世界観と、平野紫耀の凛とした佇まいが融合し、新しい季節の訪れを感じさせる仕上がりとなっている。

キービジュアルでは、ランドリンが掲げる「希望の気配」というメッセージを、春の訪れを告げる“春一番”の風に託して表現。舞い上がる花びらと、風を孕んでなびくシャツ。その瞬間を切り取ったビジュアルは、ランドリンの香りが広がり、日々の暮らしに明るい予感をもたらす様子を象徴している。

また、ビジュアル全体を包み込むのは、春霞（はるがすみ）を思わせる幻想的な光と色彩。ピンクやブルーが溶け合う柔らかな雰囲気は、ランドリンの香りがもたらす“豊かさ”や“心地よさ”を表現しており、その中で少し遠くを見つめる平野の表情は、これから始まる新しい季節への期待と芯の強さを感じさせる。

日常のふとした瞬間に香りがフワッと香るように、見る人の心に「希望の気配」を届ける美しいビジュアルに注目だ。

