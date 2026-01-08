映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）と浜辺美波の取材日のオフショットが公開された。

■シックな装いで笑顔を見せる目黒蓮＆浜辺美波

この日の目黒は、ツヤのある黒髪をすっきりと横分けにセット。ブラックのシャツに、ファー襟付きのダークブルーのブルゾンを合わせたシックなスタイルを披露している。

一方の浜辺は、ノースリーブのチェック柄ワンピースを着用。髪をすっきりまとめた上品な装いだ。

ふたりは椅子に腰掛け、取材を終えた充実感や安堵感からか、カメラに向かって穏やかな表情を浮かべている。目黒はやや前傾気味に微笑み、端正な顔立ちと相まって、穏やかで優しい雰囲気を漂わせている。

SNSでは「本当にかわいいふたり」「笑顔が最高」「えーかっこいい無理」「額縁に飾りたいほど美しい」「激メロ」「顔が良すぎる」「美男美女でやばい」などの声が寄せられている。

