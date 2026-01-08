8日13時現在の日経平均株価は前日比580.57円（-1.12％）安の5万1381.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は772、値下がりは763、変わらずは63。



日経平均マイナス寄与度は215.8円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が126.35円、アドテスト <6857>が74.87円、信越化 <4063>が34.93円、イビデン <4062>が18.92円と続いている。



プラス寄与度トップは塩野義 <4507>で、日経平均を9.63円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が9.19円、住友ファーマ <4506>が6.97円、大塚ＨＤ <4578>が6.89円、住友不 <8830>が5.95円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運、鉱業、石油・石炭と続く。値下がり上位には電気機器、情報・通信、ゴム製品が並んでいる。



※13時0分0秒時点



株探ニュース

