ツルハホールディングス <3391> [東証Ｐ] が1月8日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は407億円となった。

併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が636億円となる見通しを示した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は228億円の黒字に浮上する計算になる。



同時に、従来未定としていた今期の年間配当は156.5円(前期は1→5の株式分割前で267円)実施する方針とした。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同一期間比1.4％増の119億円となり、売上営業利益率は前年同一期間の4.4％→4.4％とほぼ横ばいだった。



※25年2月期(9ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース

