ÄÃÀ¾¤¬ÅÚ±ºÆüÂç¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¡ª Åì»³¤¬ÂÔ¤Ä½à¡¹·è¾¡¤Ø¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ìーÃË»Ò2026¡Û
¡¡8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Âè78²óJVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢C¥³ー¥ÈÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï3²óÀï¤ÎÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÈÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Î¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÂçÀÐ½¨¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤â¤¢¤êÄÃÀ¾¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÀ®¸ù¤·10-3¤È7ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅÚ±ºÆüÂç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÝ¯°æÂçÌé¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤á¤º¤Ë10ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÃÀ¾¤Ï2Ëç´ÇÈÄ¤Î°ì¥ÎÀ¥Îú¤È´ä²¼¾Âç¤¬ÌöÆ°¤·ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢20-10¤ÈÀè¤Ë20ÅÀÂæ¤Ø¤È¾è¤»¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÀï¤Ã¤¿ÄÃÀ¾¤ÏÊ¿ÀîÍÛæÆ¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç25ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¡¢25-12¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤âÀè¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÃÀ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤ÅÚ±ºÆüÂç¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÇòÅÚÎÃ²ð¤äÝ¯°æ¤Ë¥È¥¹¤ò½¸¤áÄÃÀ¾¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢13-13¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÅÚ±ºÆüÂç¤Ï½ªÈ×°ìÊâ¥êー¥É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÄÃÀ¾¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Í×½ê¤Ç°ì¥ÎÀ¥¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤áÀÚ¤êÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿ÄÃÀ¾¤¬25-19¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¾ï¤ËÎäÀÅ¤ËÀï¤¤¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÄÃÀ¾¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È14:30¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
⬛︎»î¹ç·ë²Ì
ÅÚ±ºÆüÂç 0-2 ÄÃÀ¾
Âè1¥»¥Ã¥È 12-25
Âè2¥»¥Ã¥È 19-25