ブルージェイズの球団公式インスタグラムが7日（日本時間8日）に更新され、新加入した岡本和真内野手（29）の自己紹介動画が公開された。

球団公式インスタグラムは「カズマを知ろう！」と日本語で記し、1本の動画を公開。岡本が「My name is Kazuma Okamoto」とあいさつし、「ブルージェイズの一員として戦えることをすごく光栄に思います。頑張ります」と意気込むシーンを投稿した。

続けて、ニックネームについて「原監督がまず『ビッグベイビー』と僕に名付けてくれました。その1年後にちょっと多分、大人になったと感じて『若大将』と名付けてくれました」とはにかみながら、自身の愛称の経緯を語った。

また、好きな映画は「千と千尋の神隠しが好きです」と語り、好きな食べ物として「焼き肉、ステーキ…オムライス、ホットドッグ、ハンバーガーが好きです」と紹介し、白い歯を見せながら笑みを浮かべた。

この動画には米ファンも「すでに彼が大好き ジェイズへようこそ」「トロントブルージェイズへようこそ岡本！26年シーズンは素晴らしいものになる！！」「彼ら（チームメート）は確実に美味しいステーキハウスに連れて行ってくれるよ」「すでに一番好きな選手かも」などとコメントを寄せた。