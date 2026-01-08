ダレノガレ明美、TRUSTARとの業務提携を報告 「より幅広い分野で新しいチャレンジ」意気込みつづる
モデル・タレントのダレノガレ明美（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。芸能プロダクションTRUSTAR（トラスター）と業務提携を結んだことを発表した。
【写真】“真っ白”投稿で心機一転、ダレノガレ明美の「報告」（全文）
真っ白な画像の投稿で心機一転、「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し。「このたび私、ダレノガレ明美は 株式会社TRUSTARとエージェント契約を締結いたしました」と報告した。
続けて「芸能活動の一部をご協力頂く事になり、これからはTRUSTARの皆さまと共に、より幅広い分野で新しいチャレンジをしていきたいと思っています！！」と意気込み。「今後の活動もぜひ楽しみにしていてください。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
ダレノガレは1990年7月16日生まれ、ブラジル出身。2012年、ファッション誌『JJ』のモデルとしてデビュー。ファッションイベント『TOKYO GIRLS COLLECTION』、『GirlsAward』や、バラエティ番組などに多数出演するも、24年7月に「LIBERA」の退所を発表。自身を代表取締役社長とする株式会社QUEENを設立し、活動を続けていた。
