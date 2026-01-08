女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が9日、第70話が放送される。

トキ（郄石）の隠し事がスッキリしないヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。錦織（吉沢亮）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。そんな中ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。