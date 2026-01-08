CA監修のスーツケースみたいな旅行バッグで、パッキングがめちゃくちゃラクになった
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
バッグ選びを含めて、旅行の荷造りって一人でも家族連れでも結構悩みませんか？
1、2泊程度の旅行でキャリーケースを引っ張り出すのは面倒だし、リュックだと収納力が物足りないうえに荷物の取り出しも大変。
そんな旅行時のパッキング問題をスマートに解決してくれるのが「Blue Tripバッグ」。今回はサンプルをお借りして、実際に1泊2日の家族旅行で使ってみました。
見た目はコンパクト、なのに収納力がすごい！
旅行バッグでまずチェックしたいのは容量。「Blue Tripバッグ」は、初見こそ「これで旅行の荷物が入るかな？」と少し不安でしたが、実際に詰めてみるとかなりの大容量でした。
メイン収納は開口がガバッと広く仕様。スーツケースと同じような感覚で荷物を詰めていくことができ、大人1人と子ども1人、1泊2日分の着替えやタオルを何なく収納してくれます。
表裏の両面に配置された仕切り付きのメッシュポケットには、ガジェット類や洗面用具、手帳などを入れるのにぴったり。
その反対側のメインファスナーを開けた内側中央部分にあるポケットには、iPadやノートPC（13.3インチまで）の収納にもってこいです。
というのも、このポケットは両開き構造の衣類に囲まれるように配置されているため、クッション効果があり衝撃にも強い仕様。出し入れのしやすさにも配慮されていて、バッグを開ければすぐにアクセス可能です。
安心のクッション性&伸縮性
大人1人、子ども1人の荷物をしっかりと入れた上で、これまたスーツケースさながらググッとファスナーを閉められるのもうれしいポイント。
その秘密は、柔らかく伸縮性のある生地。バッグのマチ幅程度の厚さであれば、無理なくファスナーを閉められます。
また、「Blue Tripバッグ」の生地は2層構造でクッション性が高く、PCをはじめとしたガジェットも安心して入れられます。
正面のポケットにカメラを入れて、出し入れしながら移動をしましたが、激しくぶつけたりさえしなければ安心してカメラを任せることができました。
ガバッと開くスーツケース構造が、子連れ旅行に重宝
荷造り時にも重宝したフルオープンなスーツケース構造ですが、旅先でもかなり重宝しました。
というのも、 リュックやボストンバッグだと、奥に入れた子どもの着替えを探すのに他の荷物を出さないといけない…なんてことがよくありますが、これなら一目瞭然。
また、メイン収納は左右に分かれているので 、「左側は大人の荷物、右側は子どもの荷物」とエリア分けしたり、旅の途中からは「これから着る服と洗濯物」を分けたりと、直感的に整理整頓ができました。
旅慣れた人はもちろん、筆者のようなパッキングが苦手な人や荷物管理がカオスになりがちなパパママにとっても、「Blue Tripバッグ」はかなり頼もしい存在だと感じました。
手持ちでも肩掛けでもスーツケースに固定でも
旅行中、荷物で手がふさがりがちなのは地味に大変ですよね。その点「Blue Tripバッグ」は手持ち、肩掛け、斜めがけの3WAYで使えるので移動中のハンズフリーが叶います。
荷物を持ちながら子どもと手をつながなければいないストレスもかなり軽減しました。
さらに背面にはキャリーケースのハンドルに通せるスリーブも搭載。今回は単体で使いましたが、もう少し荷物が多い旅行でも、サブバッグとして活躍してくれそうです。
旅のスタイルもシーズンも問わず、「Blue Tripバッグ」は旅行でかなり重宝しますよ。気になった方は、以下商品ページから詳細をチェックしてみてください！
Photo: 組橋信太朗
Source: CoSTORY