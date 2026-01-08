【「マルホランド・ドライブ」限定コラボTシャツ3種】 受注販売期間：1月15日12時～1月20日23時59分 価格： ロングTシャツ 各12,100円 半袖Tシャツ 9,900円 サイズ：M / L / XL / XXL

映画レビューサービスFilmarks（フィルマークス）が手がけるアパレルブランド「Filmarks Culture Wear」は、「マルホランド・ドライブ」限定コラボレーションTシャツ3種を1月15日12時から1月20日23時59分まで受注販売する。価格はロングTシャツが12,100円、半袖Tシャツが9,900円。

本商品は、2025年1月15日に78歳で逝去したデヴィッド・リンチ監督の1周忌を迎えるにあたり発売されるコラボTシャツ。デザイン監修は、生前のデヴィッド・リンチ監督が行なっている。前回発売されたTシャツを越えるこだわりが詰め込まれており、デザインやプリント手法を追求した特別な仕上がりとなっている。なお、受注最終日の1月20日は監督の誕生日となる。

Filmarks Culture Wear「マルホランド・ドライブ」限定コラボTシャツ3種

ロングスリーブTシャツ ホワイト／ブラック

受注販売期間：1月15日12時～1月20日23時59分

価格：各12,100円

サイズ：M / L / XL / XXL

ボディは袖周りのシルエットにゆとりを持たせつつ、着丈をやや短めにすることですっきりとしたシルエットでバランスよく着こなせるロングTシャツ。

生地は、オープンエンド糸を使用し、適度な空気を含んでいるためボリュームがありザラッとしたタフな質感が味わえる。洗うたびに生地が馴染み、着心地や見た目にも風合いが増す1枚となる。

ホワイトボディのプリントは、ヴィンテージのような質感となるインクジェットプリントを採用し、ブラックボディは、黒生地の質感を活かし、白インクを抜いてカラーを馴染ませるブラックマジックのインクジェットプリントを採用。バックと袖はシルクプリントとなっている。

何度も色調整をかさねプリント特有のゴワつきを一切なくし、ヴィンテージ古着のような柔らかさと落ち着いた発色に仕上げられている。

ホワイト

ブラック

□ロングスリーブTシャツ ホワイト

□ロングスリーブTシャツ ブラック

半袖Tシャツ ヴィンテージブラック

受注販売期間：1月15日12時～1月20日23時59分

価格：9,900円

サイズ：M / L / XL / XXL

生地はロングスリーブTシャツと同様のものを採用、ヴィンテージブラックのボディにピグメント染めを施し、長年着込んだような奥深い古着の風合いが再現されている。

プリントは、ラバーインクを白引きに使用した特別なインクジェットを採用。さらにクラック加工、ボディにピグメントダイを組み合わせることで、ロングスリーブよりもさらにヴィンテージ感が演出されている。バックには「DAVID LYNCH」の名をシルクスクリーンで刻印し、細部までこだわり抜いた仕上がりとなっている。

□半袖Tシャツ ヴィンテージブラック

「マルホランド・ドライブ」作品情報

公開年：2002年

監督：デヴィッド・リンチ

脚本：デヴィッド・リンチ

製作国：アメリカ

【キャスト】

ナオミ・ワッツ

ローラ・ハリング

アン・ミラー

ジャスティン・セロー

ダン・ヘダヤ

マーク・ペルグリノ

ブライアン・ビーコック ほか

（敬称略）

【STORY】

闇に覆われた真夜中の山道“マルホランド・ドライブ”。

ある晩、車の衝突事故が起こり、生き残った美女は記憶をなくした。彼女は、ある有名女優の留守宅に身を潜めるが、女優を夢見る娘・ベティに見つかってしまう。

記憶のない彼女はとっさにリタと名乗るが……。

(C)2001 STUDIOCANAL SAS All Rights Reserved