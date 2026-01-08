『ぼろぼろバッグ』はもう卒業！【ハニーズ】A4対応！「オンオフ兼用バッグ」

毎日使っているバッグ、気づけばぼろぼろ……。コスパ重視で新調するなら、オンにもオフにも使えるデザインのものがおすすめ。今回編集部が注目したのは、【ハニーズ】から登場したA4対応のトートバッグ。しっかりと収納力があるのはもちろん、洗練されたデザインで高見えも狙えるかも。デザイン性にも実用性にも優れたバッグは、デイリーコーデで手放せなくなりそうです。

タブレット収納も◎ A4サイズ対応のきれいめトート

【ハニーズ】「ベルトハンドルA4トート」\3,680（税込）

かっちりとしたフォルムが美しく、通勤のきれいめコーデにぴったりなトートバッグ。公式サイトによると「A4サイズ対応」とのことで、書類やファイルなどの持ち運びに便利です。13インチのタブレットも収納可能だから、お仕事シーンで大活躍しそう。さり気ないゴールド色のチャームも、上品な雰囲気を漂わせるポイント。カラーはアイボリー系やブラックなど、落ち着いたトーンをラインナップ。

荷物が多い日も使いやすい！ 軽量タイプのトートバッグ

【ハニーズ】「軽量A4トート」\3,480（税込）

無駄のないミニマルなデザインで、オンにもオフにも使いやすいトートバッグ。A4サイズが入る大きさにマチ幅 約13.5cmと、収納面でも頼りになりそうです。公式サイトには「荷物が多くても安心の軽量タイプ」とあり、荷物が多い日も肩への負担を軽減できるかも。ライトベージュやブラックなどのベーシックな色味だけでなく、レッドやピンク、ブルーグレーなど幅広いカラー展開も嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：Emika.M