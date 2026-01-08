2026年初コスメ、買うならコレかも！【コスメデコルテ】No1.美白シリーズから新作が登場

2004年のデビュー以来、時代に合わせて進化し続けてきた【DECORTÉ（コスメデコルテ）】のNo1.美白シリーズ「ホワイトロジスト」。コウジ酸 × 最先端メラニン研究の美白カから生まれた8代目「ホワイトロジスト」のアイテムが2026年1月16日（金）リリースされます。

日本の伝統から発見された「コウジ酸」と最先端メラニン研究の双方から美白へアプローチ

日本酒の醸造現場で働く杜氏の手が白くきれいなことから研究がスタートし、醤油や日本酒などを醸す際に用いる麹から発見され、1988年に医薬部外品の美白有効成分として認可された「コウジ酸」。

従来シミの原因である過剰なメラニン生成は、表皮のメラノサイトで生じることが知られているなか、シミのない部位に比べて、シミのある部位では真皮にある抗シミ因子が減少しているため、シミやくすみの原因となることがあるメラノサイトの活性化が抑制されることを【コスメデコルテ】が発見。この発見は今までにないシミアプローチに繋がる可能性があると期待されています。

このコウジ酸と最先端メラニン研究をかけ合わせたアイテムが、【コスメデコルテ】のNo.1美白シリーズの「ホワイトロジスト」から2026年1月16日（金）リリースされます。

みずみずしい質感の「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト」

今回登場するアイテムは3つ。

コウジ酸配合の美白美容液を初めて使う人、みずみずしいテクスチャーが好みの人は「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト」をマーク。

「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト」［医薬部外品］30mL \13,200、60mL \22,000、60mL付けかえ用 \21,450

肌に軽やかに溶け込むテクスチャーが、角質のすみずみまで潤いと透明感で満たし、乾燥ぐすみも払拭します。

コウジ酸を高濃度配合「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト 1.8X」

「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト1.8X」は、これまで様々な美白美容液を試した人、繰り返すシミを予防したい人などにおすすめ。

「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト 1.8X」［医薬部外品］30mL \19,800、60mL \33,000、60mL付けかえ用 \32,450

シミを根本から抑え込むコウジ酸を「コスメデコルテ ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト」よりも1.8倍と最高濃度で配合。濃密に深く肌に溶け込み、浸透促進成分と濃密オイルを内包した「ノニ フュージョン カプセル」の潤いと浸透力で究極の輝きへ導きます。

スペシャルケアには「コスメデコルテ ホワイトロジスト インテンシブ ブライトニングマスク」

「コスメデコルテ ホワイトロジスト インテンシブ ブライトニングマスク」[医薬部外品]1枚 \2,420

従来のマスクに比べ、2.5倍のコウジ酸を肌に密封できる「コスメデコルテ ホワイトロジスト インテンシブ ブライトニングマスク」。肌への密着感を追求して1mm単位でシートの形状を調整したマスクには、独自美容成分「ディープ オーラ オプティマイザー」も配合し、マスクをはがした瞬間から発光する肌へ。

新製品発売を記念し、「コウジ酸美白トライアルキャンペーン」を開催

「ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト1.8X」または「ホワイトロジスト クロノジェネシス ブライトニング コンセントレイト」本品のうちいずれか一品（付けかえ用を含む）を購入すると、サンプルセットがもらえる「コウジ酸美白トライアルキャンペーン」を2026年1月16日（金）よりスタート。

「コスメデコルテ AQ アブソリュート エマルジョン ブライト」「コスメデコルテ AQ アブソリュート ローション ブライト」（いずれも医薬部外品）の 14mLサンプルサイズをセットで試せるチャンスです。なくなり次第終了のため、ほしい人はお早めに。

※価格はすべて税込みです