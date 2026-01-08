シリーズ初のハンディキャップルームを導入！HOTEL R9 The Yard 丹波

株式会社デベロップは、2026年2月5日(木)に兵庫県丹波市へコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 丹波」を開業します。

斬新な外観と快適な空間を兼ね備えた「HOTEL R9 The Yard」シリーズとして、全国で124店舗目のオープンとなります。

HOTEL R9 The Yard 丹波

開業日：2026年2月5日(木)

予約受付開始：2026年1月29日(木) 15:00

場所：兵庫県丹波市氷上町横田631-1

アクセス：【お車】北近畿豊岡自動車道「氷上IC」より車で約3分、【電車】JR福知山線「石生駅」よりタクシーで約4分

駐車場：あり(無料) 普通車／軽自動車58台

兵庫県内で加西市に続き2店舗目の出店となる本ホテル。

北近畿豊岡自動車道「氷上IC」から車で約3分、国道175号沿いという好立地に位置しています。

周辺には「氷上工業団地」などの工場群があり、ビジネス利用に最適です。

また、徒歩圏内には飲食店やコンビニエンスストア、ショッピングセンターも揃っており、連泊や長期滞在でも快適に過ごせます。

紅葉の名所として知られる「高源寺」や「清住かたくりの里」、ゴルフ場やパラグライダー場などのレジャースポットへのアクセスも良く、観光拠点としても活用可能です。

快適な客室とシリーズ初の「ハンディキャップルーム」

建築用コンテナモジュールを利用した1棟1客室の独立構造により、隣室の音を気にせず過ごせる高い静粛性とプライバシー性を実現しています。

室内には良質なベッド、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機を完備。

全室にゆったり使用できるユニットバスも備えられており、シンプルながらも上質な滞在空間を提供します。

客室タイプは、ビジネスや一人旅に最適な「ダブルルーム」と、2名利用もしやすい「ツインルーム」が用意されています。

【ダブルルーム】

定員：2名

広さ：13m2

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 8,700円／泊〜

【ツインルーム】

定員：2名

広さ：13m2

料金：1名 6,200円／泊〜、2名 9,700円／泊〜

さらに今回、HOTEL R9 The Yardシリーズ初となる「ハンディキャップルーム」が導入されました。

客室内の段差を省き、出入口や水回りにゆとりを持たせた設計を採用。

車いすを利用の方や幅広い年代の方が安心して利用できるバリアフリー対応の客室です。

【ハンディキャップルーム】

定員：2名

広さ：15m2

料金：1名 7,200円／泊〜、2名 10,200円／泊〜

有事には「レスキューホテル」として出動

同ホテルシリーズの最大の特徴は、平時は宿泊施設として機能し、災害などの有事には被災地へ移設可能な「レスキューホテル」となる点です。

東日本大震災での被災地支援の経験から生まれたこの仕組みは、「フェーズフリー認証」や「SDGs事業認定」を取得しています。

過去には、新型コロナウイルス対策としてクルーズ船内や臨時医療施設への出動実績もあり、地域医療や防災拠点としての役割も担っています。

地域に根差し、日常の宿泊から非常時の備えまで幅広く社会に貢献するコンテナホテル。

ビジネスや観光の拠点としてだけでなく、地域の防災インフラとしての側面にも注目です。

株式会社デベロップ「HOTEL R9 The Yard 丹波」の紹介でした。

