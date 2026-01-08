ポスターを邪魔せず情報量アップ！ニッポンダイナミックシステムズ「ez-コンテンツ」天気予報パーツ

ニッポンダイナミックシステムズは、2026年1月5日(月)より、デジタルサイネージ向けコンテンツ配信サービス『ez-コンテンツ』にて、新メニュー「天気予報パーツ」の提供を開始しました。

多くの導入現場から寄せられていた「画面の余白を有効活用したい」という要望に応え、ポスター表示を邪魔することなく情報を補完する新たなコンテンツが登場します。

ニッポンダイナミックシステムズ「ez-コンテンツ」天気予報パーツ

提供開始日：2026年1月5日(月)

配信サービス：ez-コンテンツ

コンテンツ内容：設置場所に応じた週間天気予報

近年、店舗や公共空間でデジタルサイネージの普及が進む中、運用現場では「既存のポスター画像をそのまま流用すると、画面サイズと合わずに余白ができてしまう」という課題が頻繁に発生していました。

縦型や横型のディスプレイに対し、汎用的なポスター画像の比率が合わず、上下や左右に生じる「隙間」は、表示領域を活かしきれていないデッドスペースとなっていました。

今回提供が開始された「天気予報パーツ」は、この課題を解決するために設計されたコンテンツです。

既存のポスター素材を作り直すことなく、画面分割によって生じた隙間部分にローカルの天気予報を表示することが可能になります。

隙間にフィットする仕様と導入メリット

本コンテンツは、メインとなる広告やポスター表示の「邪魔にならないこと」を最優先に開発されました。

縦型画面の下部や、横型画面の右側などにできるわずかなスペースに収まるようサイズ調整されており、アイキャッチ効果の高い天気予報で空白を埋めることができます。

これにより、画面全体の情報密度が高まり、サイネージ自体の視認性や価値向上に貢献します。

【主な仕様】

配信方式：URLリンク方式（HTML、JPEG）

画面サイズ：394px × 1080px、1080px × 394px

更新頻度：1日2回（昼・夕）※17時以降は翌日からの週間予報に切り替わり

『ez-コンテンツ』では、天気予報以外にもニュースや鉄道運行情報、災害情報など、多様なコンテンツを取り揃えています。

放映場所に合わせた組み合わせが可能で、申し込みから配信まで3ステップでスムーズに導入できる点も特徴です。

デジタルサイネージの運用効率を高め、空間の価値を最大化する新たな選択肢。

既存素材を活かしつつ、プラスアルファの情報発信が可能になります。

ニッポンダイナミックシステムズ「天気予報パーツ」の紹介でした。

