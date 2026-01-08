大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドが7日、公式Xを更新。キャンペーン中のドラクエバーガーを豪華声優陣でPRした。

「イオナズン面接 withドラクエバーガー」と前置きし、「受験者：野沢雅子 面接官：宮村優子、花江夏樹」とポスト。1分23秒の「イオナズン面接」動画を公開。別のポストで「新年から豪華すぎる夢のコラボ、ありがとうございました」「コラボはこれで終わらない！ もうちょっとだけ続くよ！」などとつづった。

イオナズンとは、ドラゴンクエストシリーズに登場する極大爆裂呪文。そのイオナズンを面接で特技と主張するフラッシュ動画が20年以上前に流行していた。今回そのオマージュとみられる。

当該ポストに対し「声優豪華すぎるんよ」「懐かしすぎる！そして豪華すぎるw」「まさかこのフラッシュ動画作った奴らも20年以上経って大物声優達に声充ててもらえるとは思ってなかっただろうな…（ましてそのうち2人が当時既に超人気キャラだった悟空とアスカの中の人とか）」「すごいコラボ。殿堂 野沢雅子 悟空 宮村優子 惣流・アスカ・ラングレー 花江夏樹 竈門炭治郎 新メニューあったらいいな。仙頭サラダ あんたバーガー 水の呼吸を感じる水」「元ネタ知ってるとコレジャナイ感が半端ないな」「あなたはかめはめ波では…野沢さん」などと書き込まれていた。