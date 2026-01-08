フタ裏に秘密あり♡ワンプッシュで開く便利な100均ケース
商品情報
商品名：角までフィットしてすくえる調味料ケース（白）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦157mm×横47mm×高さ98mm（外寸）
容量：300mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480789118
ワンプッシュでオープン！忙しいときに助かる！ダイソーの『角までフィットしてすくえる調味料ケース（白）』
料理は時間との勝負。忙しい朝は、調味料入れのフタを開ける→スプーンを取ってすくう→また閉める、この一連の動作すら面倒に感じてしまいます。
調味料を足したいタイミングほど、片手が塞がっていたり、指先がベタついていてスムーズにいかなかったり…。
そんな悩みを解消してくれる、賢い調味料ケースがダイソーに売っています！
キッチングッズ売り場でひと目見て、これは便利そうだと思い、即購入しました。
このケースは、持ち手部分を軽く押すだけでフタがパカッと開く仕様。
片手が塞がっている時でも、ワンタッチでさっと開けられます。
さらに、フタの裏側には小さじサイズの計量スプーン付き！別でスプーンを用意する必要がなく、使いたいときにそのまま取ってすぐ計量できるのが便利です。
調味料ケースと計量スプーンが常にセットになっているので、収納場所に迷うこともありません。
付属のスプーンは調味料が少なくなってもすくいやすい設計！
しかもこのスプーン、ケースの底の丸みにぴったり合う設計で、すくい取りやすいのがポイント。
調味料が減ってくると、角に残った調味料が取りにくくなりがちですが、この形なら最後まで残さずすくい取れます。
スリムなサイズ感なので、コンパクトなキッチンでも収まりがよく、圧迫感が出にくい印象。
カラーは白のほかにグレーもあり、並べて置いても見た目がすっきりと整います。
底に足が付いているので、直置きにならないのも嬉しいポイント。
知らず知らずのうちに油でベタベタになりがちな台の上に置いても、汚れにくく、清潔に使えます。
今回は、ダイソーの『角までフィットしてすくえる調味料ケース（白）』をご紹介しました。
ワンプッシュで開いて、そのままさっと量れるので、調理中の流れが止まらずスムーズ。毎日使う場面を想定した工夫がしっかり詰まっています。
気になった方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。