ダイソーについに出たよ！これじゃ小さすぎ…って思ってた！ありそうでなかったサイズのクリップ

開封済みのお菓子や乾物などの袋の口を閉じられる『袋止めクリップ』。100均によくあるものだとサイズが小さすぎて、しっかり閉じられないのが悩みでした…。そんな中、なんとダイソーに、今までありそうでなかった特大サイズの商品が登場！大きな袋も難なくしっかり閉じることができて優秀です◎

商品情報

商品名：袋止めクリップ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480851730

ありそうでなかった大きめサイズで便利！ダイソーの『袋止めクリップ』

開封済みのお菓子や乾物のパッケージの口を閉じるのに、袋止めクリップがあると便利ですよね。100均でもさまざまなタイプの商品が販売されていますが、大きめの袋を閉じるのに十分なサイズのものがなかなか売っていないのが悩みでした。

そんな中、なんとダイソーで今までありそうでなかった、特大サイズの袋止めクリップを発見しました！

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。

よくある袋止めクリップというと、小さな袋菓子を閉じられるようなコンパクトサイズのものが多いイメージがあります。

ですが、こちらはかなり幅が広めなのが特徴。ポテトチップスなど大きなサイズの袋を難なく閉じられます！

従来品と同様完全密封はできないものの、クリップの内側には溝があり、がっちり閉じることができますよ。

大きな袋も難なく閉じられて快適！

特にシリアルや春雨など、大きなパッケージの口を閉じるのは大変ですよね。

輪ゴムをかけるのも一苦労…。

ジップ付きバッグに入れるまでもないようなものもありますよね。

この袋止めクリップを使えば、このように大きなパッケージの口も難なく閉じられます！

昆布などの乾物だと袋を折り返したりすることも容易ではないので、これがあればストレスなくしっかりと封を閉じることができます。

我が家ではさらに密閉性の高い入れ物にこういった食品類をまとめて入れているので、クリップで止められることで楽に保管できるのがいいなと思います！

今回はダイソーの『袋止めクリップ』をご紹介しました。

大きめサイズをお探しの方にはとてもおすすめのアイテムです！ダイソーで見つけたら、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。