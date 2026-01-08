「キーホルダー化するって天才？！」「ワンシーズンで2回は無くす」100均グッズ
今回ご紹介するのはセリアのアイディア商品。冬には欠かせないのに失くしがちなリップを、キーホルダー化するというアイテムです。キャップにかぶせるだけで簡単。サッと取り出せる位置に付けられるうえに、定位置がでいるので紛失防止にもなります。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
商品名：キャップキーホルダー2P
もうこれで迷子にならない！セリアのあれ専用キーホルダー
冬に欠かせないリップクリーム。でも使ってコートのポケットにポイッ、使ってバッグの中に適当にポイッ…なんてやっているうちに、なくしてしまうこと多いですよね。
また買い足したころに、なくしたはずのリップクリームが出てきて、結果リップクリームだらけなんてことも。そこでおすすめしたいのがセリアの『キャップキーホルダー2P』という商品。
お値段は110円（税込）で2個入り。リップのキャップにはめるだけで、キーホルダー化できるアイディア商品なんです。
キャップは小さめにできているので一度はめるとピタッとフィットし、振っても落ちないどころか、取り外すのが大変なほどです。
サッと取り出せて紛失防止にも！
付属のボールチェーンを通せばバッグに付けることができ、サッと保湿できるようになります。またそのまま定位置に戻す習慣がつくので、リップをなくすリスクを軽減できますよ。
今回はセリアの『キャップキーホルダー2P』をご紹介しました。チューブタイプのリップは画鋲で穴をあけてキーホルダー化するというアイディアがありますが、このタイプは難しく困っていました…。
しかしこれならキャップにはめるだけでキーホルダー化できるので、ぜひ手に取ってみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。