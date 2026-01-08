代々木アニメーション学院は、動画制作とSNSマーケティングを学ぶ新学科「SNS・動画プロデュース科」を2026年4月に開講すると発表した。

今回の新学科設立は、スマートフォン普及率が9割を超え、TikTokやInstagramのリール、YouTubeショートといった「縦型動画」が情報収集やエンターテインメントの主流となっている現状を受けたもの。

特にアニメ・エンターテインメント業界のマーケティングにおいて、プラットフォームに最適化された動画戦略が不可欠となっている背景がある。広報代理業を展開するベクトルとの連携で実現した。

新学科では、代々木アニメーション学院が長年培ってきた人材育成ノウハウと、数多くの動画コンテンツやSNS施策を手がけてきたベクトルの知見を融合させる。

「縦型動画」や「切り抜き編集」といった制作スキルに加え、企画・拡散・分析といったSNSマーケティングの思考法を体系的にカリキュラム化。単に動画を作るだけでなく、“再生数が伸びる動画”や“選ばれる動画”を生み出せるクリエイターの育成を目指す。

1週間のスケジュール

2026年4月の入学者を対象とした特典も用意。3年間の学費から最大65万円を免除する制度を実施する。対象期間は2026年3月31日まで。

また、1月10日から学科説明会を開催する。対面およびオンラインで実施され、カリキュラムの詳細や業界の動向についての解説が行われる。