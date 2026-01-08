¡ÖËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À©µå¤¬¤¤¤¤¡×µð¿Í¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¸µ³ÚÅ·¡¢29ºÐ½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡ÈÅö¤¿¤ê¡É¤«¡©¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡Ö¾ò·ïÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×
¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ïºòµ¨¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡VÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦µð¿Í¤Ç¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ç2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï»³ºê°Ë¿¥¤Î¤ß¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¤âÃù¶â¤òºî¤ì¤º¡¢¤Û¤«¤Î¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤âÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¤¿Åê¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤³¤º¡¢¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ûµð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ªÀèÈ¯¿ØÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ØÂç·¿±¦ÏÓ¤òÊä¶¯¡ªµð¿Í¤Î¸½»þÅÀ¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï︎
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥ª¥Õ¤Ï½õ¤Ã¿ÍÊä¶¯¤ò´º¹Ô¡£Á°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹3A¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿¤ò³ÍÆÀ¡¢¤Þ¤¿³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¡¢NPB2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï1·î7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ûµð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¥Ï¥ï¡¼¥É¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ªÀèÈ¯¿ØÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ØÂç·¿±¦ÏÓ¤òÊä¶¯¡ªµð¿Í¤Î¸½»þÅÀ¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï!?¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£NPB2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ï¡¼¥É¤Îº£µ¨¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï½éÅÐÈÄ¤«¤é5Ï¢¾¡¤ÈÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ò¼¨¤·¡¢¸òÎ®Àï¤Î6·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤â¡¢7²ó¤Þ¤Ç4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£
¡¡¤·¤«¤·¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¹âÌÚ»á¤Ï³«Ëë»þ¤Ë´¨¤µ¤¬»Ä¤ëÀçÂæ¤è¤ê¤â¡¢ËÜµòÃÏ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¥É¡¼¥àµå¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾ò·ïÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Åêµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅê¤²¤Æ¤Ï¾¡¤Ä¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¾¡¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À©µå¤¬¤¤¤¤¡×¤È½éÅÐÈÄ¤«¤é²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤È¤¤¤¨¤ÐºÇÂ®158¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ÎÊÑ²½µå¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤â¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç6²ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢6²ó¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢7²ó°Ê¹ß¤Ï¸åÂ³¤Ë·Ò¤²¤Æ¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡Ö´üÂÔ¤Ï¤¹¤´¤¯»ý¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¡¤ÁÀ±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö20²ó¤°¤é¤¤¡ÊÅÐÈÄ¡Ë¤Ç2·å¾¡¤Ã¤Æ¡×¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤â²¸¤Î»ú¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤Î¶¥Áè¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë»³ºê¡¢¸Í¶¿°Ê³°¤Ë¤âÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¡¢º¸ÏÓ¤Î²£Àî³®¤é¤ÎÈôÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¾¡Éé¤òÅÒ¤±¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È´¤±¤ëÂÇÀþ¹½ÃÛ¤È¤È¤â¤ËÅê¼ê¿Ø¤ò¤É¤¦ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]