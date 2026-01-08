村上、岡本、今井――日本人3選手の年俸総額が予想より抑えられたワケ、米放送局が3つの理由から考察

MLB移籍を決めた3人の契約について米放送局が見解を示した(C)Getty Images

ポスティングシステムでメジャー移籍を目指した日本人4選手の去就が決着した。ヤクルト・村上宗隆はホワイトソックス、巨人・岡本和真はブルージェイズ、西武・今井達也はアストロズと契約を交わした。西武・高橋光成はメジャー契約を提示されたと伝えられてはいるが、このオフの移籍は断念して西武に残留した。

契約総額は村上が2年総額3400万ドル（約53億1700万円）、岡本が4年総額6000万ドル（約93億8500万円）、今井が3年総額5400万ドル（約84億4600万円）となった。いずれも日本時代の年俸からは破格の昇給となる。

一方で、村上、今井は当初は1億ドル（約156億4000万円）以上とも、2億ドル（約312億8000万円）以上とも米メディアでは喧伝され、大型契約が予想されていた。蓋を開ければ1億ドルに満たなかったわけだが、一体何がそうさせたのか。米『CBS Sports』が3つの理由を推察した。

まず1つ目が日本での経歴について。投手史上最高総額となる12年3億2500万ドル（約509億円）の契約を結んだドジャース・山本由伸を引き合いに「ヤマモトは全ての項目を満たしていた。彼は記録的な実績を残し、若く、投球のトラッキングデータも完璧でメジャーでの成功を疑う余地がなかった」と指摘。その上で「例えばムラカミは空振り率の高さが懸念された。イマイは実績がそれほどでもなく、オカモトがメジャーの速球に対応できるかも未知数だ」と3選手ともいずれかの項目が欠けて「満点ではなかった」と主張した。