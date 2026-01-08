村上、岡本、今井――日本人3選手の年俸総額が予想より抑えられたワケ、米放送局が3つの理由から考察
MLB移籍を決めた3人の契約について米放送局が見解を示した(C)Getty Images
ポスティングシステムでメジャー移籍を目指した日本人4選手の去就が決着した。ヤクルト・村上宗隆はホワイトソックス、巨人・岡本和真はブルージェイズ、西武・今井達也はアストロズと契約を交わした。西武・高橋光成はメジャー契約を提示されたと伝えられてはいるが、このオフの移籍は断念して西武に残留した。
契約総額は村上が2年総額3400万ドル（約53億1700万円）、岡本が4年総額6000万ドル（約93億8500万円）、今井が3年総額5400万ドル（約84億4600万円）となった。いずれも日本時代の年俸からは破格の昇給となる。
一方で、村上、今井は当初は1億ドル（約156億4000万円）以上とも、2億ドル（約312億8000万円）以上とも米メディアでは喧伝され、大型契約が予想されていた。蓋を開ければ1億ドルに満たなかったわけだが、一体何がそうさせたのか。米『CBS Sports』が3つの理由を推察した。
まず1つ目が日本での経歴について。投手史上最高総額となる12年3億2500万ドル（約509億円）の契約を結んだドジャース・山本由伸を引き合いに「ヤマモトは全ての項目を満たしていた。彼は記録的な実績を残し、若く、投球のトラッキングデータも完璧でメジャーでの成功を疑う余地がなかった」と指摘。その上で「例えばムラカミは空振り率の高さが懸念された。イマイは実績がそれほどでもなく、オカモトがメジャーの速球に対応できるかも未知数だ」と3選手ともいずれかの項目が欠けて「満点ではなかった」と主張した。
2つ目が相場の停滞だった。このオフのFA市場は、特に動きが遅かった。最大の大物とされるカイル・タッカー外野手の行き先もまだ決まらず、アレックス・ブレグマン、ボー・ビシェットの両内野手の去就も不透明。「今回の契約を彼ら選手の欠点だけのせいとすることはできない。明らかにメジャー各球団の財布の紐は固く、お金を使うことに消極的だ」と伝えた。
3つ目は業界全体として長期契約から短期契約にシフトしつつあるトレンドを挙げた。近年は2〜4年の中期契約で、かつその間に契約期間中に破棄してフリーエージェント（FA）となれるオプトアウト条項を盛り込むことが増えてきた。ブレグマンはその典型で移籍1年目で再びFAとなり市場に戻ったし、今井の契約も1、2年目終了後にそれぞれオプトアウト権がつく。村上はそもそも2年後にFAとなり、より大型の契約を目指すのが前提という年数だ。「チームは加齢曲線の仕組みを理解しているため、深刻な衰退期の選手に高額の報酬を支払わされずに済む」と球団側の狙いを明かした。
事前に想定されたような契約総額には届かなかったが、3選手ともメジャーにしっかり適応し、数字を残せば、数年後により大きな契約が望めるのは一緒。市場の停滞など悪条件も重なった中で、よりビッグなアメリカンドリームをつかむチャンスは大いにある。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]