ラーメン「どうとんぼり神座」売上杯数と気温の相関を公表 冬の「ポカ旨」限定メニュー発売
ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」を運営する理想実業は、神座のラーメンの売上杯数と気温の相関をまとめた。
【画像】神座のラーメンと気温の相関図 『ポカ旨 柚子温おろしラーメン』も
同社によると、最高気温が12度を下回ると売上杯数が伸びやすい傾向であることが分かったという。気象庁のデータによると、特に1月および2月は、1年の中でも最も気温が低い時期で、平均最高気温は11度を下回る。
「多くのお客さまに神座のラーメンをお求めいただけるこの季節には、心も身体も芯からあたたまる特別な一杯をご提供したいと考えております」とコメントした。
冬のメニューとしては、身体を芯からあたためる『ポカ旨 柚子温おろしラーメン』が、4年連続で登場する。軽い餡状にした荒目の大根おろしが神座秘伝の黄金スープと絡み合い、口当たり良く、香りと旨味が広がる。神座のラーメンの特徴である白菜に加え、大根や水菜、さらにピリ辛に味付けした豚肉がたっぷり入る。
■『ポカ旨 柚子温おろしラーメン』
【販売期間】2026年1月14日（水）〜 3月24日（火）
【販売店舗】全店
【価格】ポカ旨 柚子温おろしラーメン：1210円〜
※価格は店舗により異なる
※税込価格
