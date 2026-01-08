BLACKPINKメンバーJENNIE（ジェニー）が、米国の大型音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival（ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル）」のヘッドライナーとして出演する。主催側が7日、公式SNSで、出演者リストを追加公開した。

JENNIEは、そのリストにメイン・アーティストとして名前が挙がった。6月5〜7日、米ニューヨーク・フラッシング・メドウズ・コロナパークで開かれる同イベントの7日公演のメイン舞台で登場する。6日のヘッドライナーは、Stray Kidsが務める。

また韓国エンターテインメント企業HYBE（ハイブ）と米Geffenの合作で誕生したガールズグループKATSEYE（キャッツアイ）も、フェスティバル初日の5日の公演に名前が入った。

同イベントは、毎年夏にニューヨークで開催される大規模野外音楽フェスティバル。過去にエミネム、トラヴィス・スコット、ケンドリック・ラマー、リゾ、タイラー・ザ・クリエイターら、世界的なアーティストがヘッドライナーを務めた。

K−POP歌手としては、23年にaespa、24年にはボーイズグループのP1Harmony（ピーワンハーモニー）が公演したことがある。