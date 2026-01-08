くりぃむしちゅー上田晋也（55）が、自身がMCを務める7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル第2弾〜世界の女性と大激論！世界から見た日本ってどんな国？スペシャル」（午後9時）に出演。出身地の熊本弁を披露した。

世界25カ国から総勢30人の女性がスタジオに集合。激論を交わした。

日本の方言が好きだという英国人女性が、「地方から関東に来る日本人が、方言ではなく標準語を使うのがもったいない」と話した。上田が「でもね、俺が今、熊本弁でしゃべったって、何もわかんないよ」と言うと、各国の女性たちが「聞きたい！」とリクエストして大拍手。

上田は「ぬしたちは日本にきちか、どぎゃんもこぎゃんも、いかんばいってこと、あっどたい？」と披露した。すると「上手！」と大きな拍手が送られた。「上手じゃない！」と苦笑いした上田は、「今、何を言ってるんだろう？っていう感じになるでしょう。だから標準後に変えざるを得ないのよ」と説明した。

さらに「本当はこっちの方がしゃべりやすいんだよ。奥さん、熊本の人だから、家ではこっち（熊本弁）だからね」と話すと、出演者たちは「え〜！」と驚きの声。「仕事場で切り替えてやってんのよ」と言うと、あらためて喝采を浴びた。