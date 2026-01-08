BTSのJIMIN（ジミン）の「WHO」が、昨年の米国での男性K−POPアーティストの発表曲の中で、最も売れた曲と集計された。

複数の米国メディアが5日「JIMINのWHOが、男性アーティストの中でベストセラーとなった」と報道した。

「WHO」はJIMINが24年7月に発表した2枚目のソロアルバム「MUSE」のタイトル曲、韓国軍服務中にも根強い人気を集め、販売記録を伸ばしてきた。

韓国メディアのスターニュースは8日「このニュースに、海外のファンはソーシャルメディアを通じて熱い反応を示した。特に、欧米アーティストとのコラボなしで、純粋に成し遂げた成果という点が強調された」と報じた。

同メディアは、ネット上の海外ファンの反応を紹介した。「『業界のプッシュとか、欧米歌手のコラボなしに成し遂げた。ああ、king min（キング・ミン）』と感嘆し、他のファンは『Jimerica（ジメリカ、米国内のJIMINファンダム名）、舞台の上のJIMINをもう1度見る準備はできていますか？ あらゆる努力に感謝します。JIMINが誇らしいです』と話した」と伝えた。

また「あるファンは『歴代最高のロマンチック感性曲。2年間最高で、ずっと最高だろう』と絶賛し、また別のファンは『WHOは、24年7月に発売されたということを忘れない。Jimericaがいる理由』として米国ファンダムの底力を強調した」と、米国ファンの反応を紹介した。

さらに「あるファンは『WHOは、絶対老けない曲だ。いつか、さまざまなプラットフォームでトレンドになるだろう。すべての状況に似合う。シングル？ WHOを聞け。恋愛中？ WHOを聞け。憂鬱（ゆううつ）だったり悲しい？ WHOを聞け』と表現した」とも報じた。

またWHOは、Spotifyの米国チャートで新しい記録を残した。昨年12月28日基準で、米国チャートに500日間、ランクインした最初で、唯一のK−POP曲となった。

さらに、25年USアマゾンデジタルソングベストセラーリストにも名前が入った。JIMINは最近、USアマゾンデジタルソングベストセラーリストに、15部門で名前を載せている。

WHOは発売以後、ビルボードホット100チャートに14週連続ランク入りし、24年K−POPソロアーティストの中で最長期間チャートイン記録を残した。ビルボードグローバル200チャートでは、26週連続ランク入りするなど、グローバルロングランヒットを記録中だ。