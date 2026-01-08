近藤千尋、ハワイでの水着姿公開「抜群スタイル」「素敵なショット」の声
【モデルプレス＝2026/01/08】モデルの近藤千尋が1月7日、自身のInstagramを更新。ハワイでのプライベートショットを投稿し、反響が寄せられている。
【写真】36歳3児の母モデル「完璧」ビキニで抜群スタイル披露
近藤は「2年ぶりのハワイも最高でした」とつづり、ハワイでのショットを多数公開。ほっそりとした腕のラインが際立つビキニ姿の写真では、三女を膝の上に抱き上げている。
また「子供達は毎日プール わたしは目に前のラウンジでまったりさせてもらってパワー充電できました」とハワイを満喫したこともコメントしている。
この投稿には「抜群スタイル」「ため息が出るほど美しい」「完璧なプロポーション」「素敵なショット」などといった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
