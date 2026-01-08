紅白歌合戦でaespaが歌った楽曲が3位、復活のG-DRAGONが2位　「Melon年間チャート」TOP100が発表

韓国最大級の音楽プラットフォーム「Melon」が、1年間で最も多くの支持を集めた楽曲を一望できる「2025年国内・海外年間チャート」TOP100を発表した。

紅白歌合戦に出場したaespaをはじめ、日本でも人気のアーティストが多数ランクインしている。

【写真】aespa、日本から批判殺到の「きのこ雲ランプ」

韓国内年間チャート1位は、リバイバルヒットの神話を築いたWOODZの楽曲が獲得した。

2023年にリリースされた『Drowning』は、WOODZのライブ映像が大きな話題を呼び、約1年6カ月後にチャートで大きな反響を呼んだ結果、年間チャート1位にまで上り詰め、代表的ヒット曲として記録された。

（写真提供＝OSEN）WOODZ

年間チャート2位は、11年ぶりにフルアルバム『Übermensch』でカムバックしたG-DRAGONの『HOME SWEET HOME (feat. TAEYANG & DAESUNG)』。華やかな復帰を印象づけた。

続けて、3位はNHK紅白歌合戦で披露されたaespaの『Whiplash』、4位はファン・ガラムの『僕は蛍』（原題）、5位はZO ZAZZの『Don’t you know(PROD.ROCOBERRY)』がランクインし、男性ソロアーティストの存在感が際立った。

6位は2024年の大ヒット曲、ロゼとブルーノ・マーズによる『APT.』。7位にIVEの『REBEL HEART』、8位にDAY6の『HAPPY』、9位に再びG-DRAGONの『TOO BAD (feat. Anderson .Paak)』が入り、10位は10CMの『To Reach You』だった。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

新世代アーティストの躍進も目覚ましかった。2025年にデビューした男女グループALLDAY PROJECTの『FAMOUS』が23位に入ったほか、新人ガールズグループKiiiKiiiの『I DO ME』が63位、SMガールズグループの系譜を継ぐHearts2Heartsの『The Chase』『STYLE』がそれぞれ81位、89位にランクインし、存在感を示した。

（写真提供＝OSEN）ALLDAY PROJECT

さらに、BOYNEXTDOORの『今日だけ I LOVE YOU』が12位、BABYMONSTERの『DRIP』が28位、ILLITの『Magnetic』が43位を記録するなど、K-POP第5世代アイドルの成果が際立ち、2026年の活躍にも期待を高めた。

3年ぶりに完全体で復帰したBLACKPINKの底力も健在だった。新曲『JUMP』が27位に入ったほか、前述したロゼの『APT.』をはじめ、ジェニーの『like JENNIE』が11位を記録するなど、ソロでの強さも目立った。

海外チャートでは、Netflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のOSTが前例のない記録を打ち立てた。

（画像＝Netflix）『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』

『Golden』が1位を獲得したのをはじめ、2位『Soda Pop』、4位『Your Idol』、6位『How It’s Done』と上位を独占。同OST収録曲のうち実に8曲がトップ30圏内に名を連ねる快挙を達成した。

3位はレディー・ガガとブルーノ・マーズの『Die With A Smile』で、5位にNewJeansの『Supernatural』がランクイン。7位はチャーリー・プースの『I Don't Think That I Like Her』、8位はザ・キッド・ラロイとジャスティン・ビーバーの『STAY』が入った。

韓国でも人気だった『劇場版チェンソーマン レゼ篇』を追い風に、米津玄師の『IRIS OUT』が9位に。10位はテイラー・スウィフトの『Cruel Summer』だった。

Melonの年間チャートは、Melonチャートの「時代別」カテゴリーから確認できる。韓国国内は1964年から、海外は1955年からの各年TOP100が整理されている。