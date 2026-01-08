¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ©µ´¤¬¥Ð¥Ëー¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª 11·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡Ú¸¶ºîÈÇ Í©µ´ ¥Ð¥Ëー¥É¥ì¥¹ver.¡Û 11·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê ÄÌ¾ïÈÇ¡§26,400±ß KADOKAWA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡§28,600±ß
Á´¹â¡§Ìó280mm¡Ê¤¦¤µ¼ª´Þ¤à¡Ë
Æ¬Äº¹â¡§245mm
(C)±»ôÍ»Ö ¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Í¤³¤á¤¿¤ë
¡¡KADOKAWA¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKDcolle¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¸¶ºîÈÇ Í©µ´ ¥Ð¥Ëー¥É¥ì¥¹ver.¡×¤ò11·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬26,400±ß¡¢KADOKAWA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤¬28,600±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÖÍ©µ´¡×¤ò¡¢MFÊ¸¸ËJ¡Ö²Æ¤Î³Ø±àº×2023¡×ÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤Ë1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¤Í¤³¤á¤¿¤ë»á¤Î´°Á´´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÄ¹¤¤È±¤ä瘦¤»·¿¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤âÅ°ÄìºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁõ¤¤¤ÎÍ©µ´¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¢¥Ë.com¡×¡ÖEJ ANiME STORE¡×¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëKADOKAWA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Áー¥Õ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÀ½¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¶ºîÈÇ Í©µ´ ¥Ð¥Ëー¥É¥ì¥¹ver.¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º
Á´¹â¡§Ìó280mm¡Ê¤¦¤µ¼ª´Þ¤à¡Ë
Æ¬Äº¹â¡§245mm
KADOKAWA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡ÖÆÃÀ½¥é¥Ðー¥Þ¥Ã¥È¡×¥µ¥¤¥º¡§W Ìó600mm ¡ß H Ìó300mm
(C)±»ôÍ»Ö ¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Í¤³¤á¤¿¤ë
¢¨·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£