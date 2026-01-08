¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤¬»°Ç·¾ç¤ò¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ç¥¥Ê¥¤¡ª¡×»ëÄ°¼Ô¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë±£¤·»ö¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤ª¥È¥¤Î¤¿¤á¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤«¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè14½µ¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ê¥ë¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×¤ÎÂè69²ó¤¬£±·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´é¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤Ï¡Ä
¶Ó¿¥¤«¤é¥È¥¤¬ÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡£
¾¾Ìî²È¡¢±«À¶¿å²È¤È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡ö°Ê²¼£±·î8ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¡Ë¤Î·ëº§¤¬¾¾Ìî²È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤¬»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÌÜ·â¡£
»°Ç·¾ç¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤¹¤ë¥È¥¤ËºÆ¤Ó¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
À²¤ì¤Æ·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤Ê¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¡Ë¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢»°Ç·¾ç¤Ï¥È¥¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥È¥¤Îµë¶â¤¬¾¾Ìî²È¤È±«À¶¿å²È¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¥È¥¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡Ö·ú¤ÆÁ°¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Îµ¤»ý¤Á¤ò±£¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤Îº¢¡¢±«À¶¿å²È¤Ç¤Ï¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡Ë¤¬»°Ç·¾ç¤Ë¥È¥¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£
¥È¥¤Î·ëº§¤òÃÎ¤ê¡¢»°Ç·¾ç¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¥¿¥¨¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î²°Éß¤òË¬¤Í¡¢¥È¥¤Î·ëº§¤ò½Ë¤¦¡£
¥È¥¤«¤é¤Î»Ù±ç¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¥¿¥¨¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥¿¥¨¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
Ç¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥¿¥¨¤Ï¥È¥¤Ë¤ª´ê¤¤»ö¤ò¤¹¤ë¡£»°Ç·¾ç¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¥¿¥¨¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥È¥¤Ï´é¹ç¤ï¤»¤ÎÀÊ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£±«À¶¿å²È¤Î¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£¥È¥¤Ï¡¢»°Ç·¾ç¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
±«À¶¿å²È¤Î³Ê¤¬¾¾Ìî²È¤è¤ê¹â¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥È¥¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾éÃÌ¤ò¸À¤¤»Ï¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¤Þ¤ÞÉ½¾ð¤â°Å¤¯¡¢¡Ö¥«¥¾¥¯¡Ä¥Ê¥ë¡Ä¥Ç¥¥Ê¥¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¡ã»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ä
¶Ó¿¥¤«¤é¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤¬±£¤·»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£SNS¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ²¤ì¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«ºÉ¤®¹þ¤ó¤À¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡Ä¡Ø¥¿¥Æ¥Þ¥¨¡Ù¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤º¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸Åª¤Ë¤ÏÎ¾²È¤¬¡ÊÍ¥¤·¤¤¡Ë±³¤Ð¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ïµ¤Ì£¤¬°¤¤¤è¤Í¡Ä¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î¤³¤È¶µ¤¨¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤¦"²ÈÂ²"¤Î»Ñ¤Ï²øÃÌ¤è¤êÉÔµ¤Ì£¤Ë±Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×
¤Ê¤É¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿Í¤â¡£
¥È¥¤Î¤¿¤á¤ËÅÜ¤Ã¤¿¡©
¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥ê¥è¤«¤éµáº§¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤Ä¤é¤¤²áµî¤ò¹ðÇò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¥ê¥è¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î²áµî¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÏÃ¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë±£¤·»ö¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡×
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¿¿·õ¤Ëµáº§¤¹¤ë¥ê¥è¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤Î¤Ä¤é¤¤·ëº§¤ò±£¤µ¤º¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ê¤ê¤ÎÀ¿°Õ¤Î¸«¤»Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥¤¿¤Á¤Î¡Ö·ú¤ÆÁ°¡×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥¤Ï¡¢¾¾Ìî²È¤Î¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë¡¢±«À¶¿å²È¤Î»Ù±ç¤È¡¢£²¤Ä¤Î²È¤òÉ¬»à¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ï¶Ó¿¥¤µ¤ó¤«¤é¤ª¥È¥¤Î»ö¾ðÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡Ä¾¾Ìî²È¤â±«À¶¿å²È¤âÁ´¤Æ¤ª¥È¥¤ËÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¿Â¦¤Î¿Í´Ö¤ÊÌõ¤Ç¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ª¥È¥¤Î¤¿¤á¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤«¤·¤é¡Ä¡×
¤Ê¤É¤È¡¢¥È¥Ç¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¾¾Ìî²È¤È±«À¶¿å²È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í»¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¼é¤ë¼Ø¤È³¿¤ÎÀ¼¤ò¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤ÎÅÏÊÕ¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤ÈÌÚÂ¼ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£