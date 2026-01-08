2026年1月8日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、新春2時間スペシャル！東北6県スペシャル＆ラーメン特集の特別企画2本立て！

【写真】東北民オススメの納豆料理とは…



『オラたち みちのく県民だべ！大東北祭り2026』では、まずは食の宝庫東北で「納豆」に注目した『オラたち みちのく納豆合衆国 東北６県民 納豆マスターの真実』のコーナー。

東北以外でもおいしく食べられている納豆だが、実は全国の納豆年間支出金額（1世帯あたり）ではベスト10に東北6県すべてがランクイン。しかも、ごはんにかけるだけではなく、東北独特の納豆のおいしい食べ方がたくさんあるそうで――。

さらに、ごはんにかける場合も《驚きの食材》をプラスしておいしく食べている?!スタジオでも東北6県出身ゲストたちが、わが県自慢の納豆料理を熱く解説！



秋田出身・生駒里奈（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツのTOHOKU 特盛す〜ぱ〜でらっくす』のコーナーでは、「味覚編」「マインド編」「お国訛り編」の三編で紹介。

まず味覚編では「東北県民は、しょっぱい好きにも程がある!?」と東北県民のしょっぱいもの好きに注目。実は、全国エリア別の塩分摂取量で、ダントツ1位なのが東北エリア。

青森県民はラーメンのスープにも「追い醤油」をする!? 秋田では有名な超しょっぱい塩鮭「ぼたっこ」が……。東北の驚きの《しょっぱい好き》事情をレポートする。

続いてマインド編では、「東北県民はシャイで真面目で我慢強いが、その分、酔うとギャップがスゴい!?」。堅実で辛抱強く、恥ずかしがり屋な人が多いと言われる東北県民だが、その反動なのか、お酒を飲むと大はしゃぎする人が多いそうで――?!

そんな東北県民の《酔う前と後》のビフォーアフターをチェック。県民たちのギャップの謎に迫る。

お国訛り編では、「東北県民は東京ではお国訛りを封じるのに、逆に丸出しの大阪府民に異議あり!?」と題して東北県民の気持ちに注目。

東京に来た時、自分たちは標準語を練習してしゃべっているのに、関西の人は関西弁を直さないのが許せない…?! 山形県出身・渡辺えりのこの主張に、東北県民は大きくうなづいて……。いつの日か、東北弁も関西弁のように堂々と東京でも話したい――？



「東北王」は何ケンミンに？（写真提供：読売テレビ）

そして、『みちのく ザ・ベストケン』と題し、東北勢が全国ランキング上位を旋風するものをいくつか選出。ベスト10形式で発表する。東北6県の中で日本一に君臨する県は…？



注目のニューフェイスラーメンが次々とスタジオに登場！（写真提供：読売テレビ）

後半は『輝け！KENMINラーメン スター誕生！』と題して注目のラーメンを紹介。

まずは栃木県のイチオシ「生姜ラーメン」。佐野市や栃木市を中心に人気の新顔で、チャーシューやメンマなどの定番具材と一緒に、細切り生姜をトッピングした「生姜ラーメン」。

「生姜がのることで世界が変わる」と県民は猛プッシュ。さらに、生姜効果で体もポカポカに！

続いて紹介するのは、鳥取県の「牛骨ラーメン」。鳥取県内の多くの店舗で提供され、県民によると「スープがメイン」「牛の奥深い味と塩味が効いている」と絶賛。透き通ったあっさり＆こってりのバランス抜群な牛骨スープの実力は――！



初登場の鳥取出身・瀧本美織も絶賛の「牛骨ラーメン」とは…（写真提供：読売テレビ）

そして、高知県からは謎めいたネーミングの「ジャン麺」を紹介。「ホルモンがすごくおいしい」「スープもとろっとしていてモチモチの麺とよく絡む」と県民が推す「ジャン麺」は、ホルモン、卵、ニラを具材にした甘辛く、トロトロの餡を麺にかけたもの。

高知県を代表するNEWスターご当地ラーメンのお味は――？