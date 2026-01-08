信長の弟。元は仲のいい兄弟だったが、家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企てた結果…演じるのは中沢元紀さん『豊臣兄弟！』キャスト発表
今回は謀反を企てた”信長の弟”をご紹介！
【物語】
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
織田信勝
ーー信長の弟。元は仲のいい兄弟だったが、父・信秀が亡くなると、信勝を擁立しようとする家臣たちに担がれる形で兄への謀反を企て……。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
＜中沢元紀さんコメント＞
■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。
朝ドラと同じく、大河ドラマへの出演は一つの大きな目標だったのでお話をいただいた時は胸が高鳴りました。
初めての時代劇。また新たな挑戦をできる嬉しさとワクワクで震えたのを覚えています。
■演じるにあたっての意気込みをお聞かせください。
僕が役者を志したきっかけである小栗旬さんとの初共演、しかも弟である信勝を演じさせていただける嬉しさを噛み締めながらも、身が引き締まる思いでした。
いつもお世話になっている小栗さんへの恩返しの気持ちで、全力で挑みました。
【放送予定】
［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分
［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分
［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分
【作】八津弘幸
【音楽】木村秀彬
【語り】安藤サクラ
【出演】仲野太賀 池松壮亮 他
【時代考証】黒田基樹、柴 裕之
【制作統括】松川博敬、堀内裕介
【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）
【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正
