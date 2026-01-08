タレントのおのののかさんは1月7日、自身のInstagramを更新。イケメン夫＆娘との家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：おのののかさん公式Instagramより）

タレントのおのののかさんは1月7日、自身のInstagramを更新。イケメン夫＆娘との家族ショットを披露しました。

【写真】おのののか、イケメン夫＆娘との家族ショット

「明けましておめでとうございます」

おのさんは「明けましておめでとうございます」とつづり、6枚の写真と2本の動画を投稿。年末年始の様子を披露しています。1枚目の写真は夫と娘との家族ショットです。おのさんはキャップに眼鏡のプライベートスタイルで満面の笑みを見せています。

2枚目以降の写真では、カニを食べる自身のショットや友人と過ごすシーンなどを公開。幸せいっぱいの雰囲気が伝わってきます。また、「こんなんに、いつも付き合ってくれる　優しいフォロワーさんたちが笑顔たくさん幸せ溢れる年になりますように」と、フォロワーへの感謝もつづっています。

ファンからは、「明けましておめでとうございます」「美味しそう」「可愛い」「今年も仲良し家族写真たくさん見せてくださいね」「いつみてもきれいなオデコしてます」との声が寄せられました。

娘との親子ショット披露

2025年12月15日には「レベルアップしました」と、ケーキを前に娘との親子ショットを公開していたおのさん。ファンからは、「可愛いphoto」「おめでとぉぉ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)