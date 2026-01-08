おのののか、イケメン夫＆娘との顔出し家族ショット公開「可愛い」「いつみてもきれいなオデコしてます」
タレントのおのののかさんは1月7日、自身のInstagramを更新。イケメン夫＆娘との家族ショットを披露しました。
【写真】おのののか、イケメン夫＆娘との家族ショット
2枚目以降の写真では、カニを食べる自身のショットや友人と過ごすシーンなどを公開。幸せいっぱいの雰囲気が伝わってきます。また、「こんなんに、いつも付き合ってくれる 優しいフォロワーさんたちが笑顔たくさん幸せ溢れる年になりますように」と、フォロワーへの感謝もつづっています。
ファンからは、「明けましておめでとうございます」「美味しそう」「可愛い」「今年も仲良し家族写真たくさん見せてくださいね」「いつみてもきれいなオデコしてます」との声が寄せられました。
2枚目以降の写真では、カニを食べる自身のショットや友人と過ごすシーンなどを公開。幸せいっぱいの雰囲気が伝わってきます。また、「こんなんに、いつも付き合ってくれる 優しいフォロワーさんたちが笑顔たくさん幸せ溢れる年になりますように」と、フォロワーへの感謝もつづっています。
