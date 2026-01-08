ナンバープレートで地元愛を感じる「栃木県の地名」ランキング！ 「とちぎ」を超える1位は？【2025年調査】
全国各地で交付されているナンバープレートには、「地名」が記載されています。「使用の本拠の位置」を示すもので、住んでいるエリアに関連する地名となり、愛着を持っている人も多いのではないでしょうか？
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施。今回は、栃木県のナンバープレートに関するランキングを作成しました。
それでは、「ナンバープレートで地元愛を感じる栃木県の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
中心となる栃木市は、江戸時代に日光例幣使街道の宿場町として栄え、歴史がある街です。県内有数の農業地帯でもあり、名産品が多く観光客から愛されるエリアとして知られています。「『住みたい田舎』ベストランキング」若者世代部門で2年連続全国1位に輝いたこともあり、居住地として人気が高い市です。
回答者からは「平仮名で表示されていて、より地元愛がある風に感じた」（30代女性／愛知県）、「県名そのままでストレートな愛がある」（40代男性／東京都）、「ひらがなで書いてあると、子どもでも読みやすく年代問わず愛されるように思います」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
中心となる宇都宮市は、県庁所在地となり県内で最も人口の多い市として栄えています。餃子が有名な街として全国的に知られ、市内では数多くの専門店が営業中。スポーツも盛んな街で、国内初の全線新設LRT「ライトライン」も運行するなど、北関東を代表する市となります。
回答者からは「餃子の街として誇りを持っていると思う」（30代男性／静岡県）、「県庁所在地で知名度が高く、餃子など名物もあるため、栃木県民として誇りを感じやすい名前」（30代女性／秋田県）、「都内には行かず宇都宮愛が強そうな人が多そう」（30代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
