月3000円のオルカン積立投資 「苦しくならない金額で続けている」22歳男性
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、父（50代）、母（50代）、兄（20代）
▼金融資産
年収：100万円
現預金：50万円、リスク資産：15万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：15万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
2024年途中から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月1万円」からスタート。1年後から「月3000円」に。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本13万円→評価額15万円」と、積み重ねが着実に利益を生み出している様子です。
「毎月苦しくならない程度の金額で投資をしている。最初の数カ月は運用益がプラスに推移していたがその後マイナスになりはじめた。2カ月ほどでプラスになり、現在まで持続している。1年を過ぎた頃には運用益が10％ほどになり、貯金が増えてきたと感じられるようになった」とあります。
ゆくゆくは積み立てた資産を「子どもができるタイミング、または老後に引き出す」つもりだと言います。
一方で、「一時期は口座残高が少なくなり、積み立てはできないのではないかと考えて」悩んだこともあるそう。
積立投資を始める人へのアドバイスとして「投資額がマイナスに推移していても長期的に見るべき。一喜一憂しない」とのことです。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
