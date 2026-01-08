中国のAI基幹技術、2027年末までに「安全で信頼できる供給」実現へ

工業情報化部など中国政府8部門が、「『人工知能（AI）＋製造業』特別行動の実施に関する意見」を発表しました。中国は2027年末までに、AI分野の鍵となる基幹技術において、安全で信頼できる供給を実現し、産業規模と運用面での活性化能力の水準が安定して世界の最前列にあるようにします。具体的には、3つから5種の汎用大型AIモデルを製造業に導入して運用し、さらに特色があり業界全体をカバーする産業別大規模言語モデル（LLM）を完成するほか、工業分野向けの高品質データセット100件を構築し、典型的な応用シーン500件を普及させます。

また、エコシステムの構築をけん引して世界的な影響力を持つ「エコシステム主導型企業」を2〜3社育成し、専門性が高く、特徴ある中小企業を輩出すると共に、「知能化に精通し、業界を熟知する」AI活用・能力向上サービス事業者を多く育成し、模範企業1000社を選定します。

さらに、世界をけん引するオープンソースの開かれたエコシステムを構築し、安全管理能力を全面向上させ、「中国の解決策」を提示することでAIの発展に貢献していきます。（提供/CRI）