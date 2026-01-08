「遂にこの日が来たか」上田竜也＆石井杏奈、結婚!? ショット公開「可愛い新婚さんだこと」「かっこいい」
ドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系）の公式Instagramは1月7日に投稿を更新。ドラマ内のすてきなオフショットを公開しました。
【写真】美男美女の結婚式ショット
コメントでは、「ふたりともかわいー」「可愛い〜」「この写真飾りたい」「何回見てもたっちゃんのタキシード姿がかっこいい」「可愛い新婚さんだこと」「遂にこの日が来たか」「可愛いくて綺麗な2人」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「可愛いくて綺麗な2人」同アカウントは「ついに...！ ハルと王子が結婚！？」とつづり、写真を1枚載せています。ドラマ内で上田竜也さんと石井杏奈さんが結婚するのか!? というオフショットです。上田さんはタキシード、石井さんは純白のウエディング姿で、まるで本当に結婚するかのような雰囲気が漂っています。
上田さんの圧倒的な肉体同日の別投稿では、結婚式の際のさらなるオフショットを公開している同アカウント。特に4枚目では上田さんの鍛えられた肉体を披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
