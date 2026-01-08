「日本らしい高級車」を体現

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、最も高い人気を集めたモデルといえば「センチュリークーペ」です。

このモデルの公開は日本の自動車史に新たな1ページを刻むモデルであることは間違いありません。本稿では、このモデルの狙いや登場の背景について、改めて紹介していきます。

今回のショーでは、センチュリークーペが初公開されると同時に、「センチュリー」がトヨタグループのフラッグシップブランドとして独立することが発表されました。

ブランド独立にあたり、「日本らしい高級車、新しい高級車像を作り上げていく」という趣旨が、豊田章男会長のプレスブリーフィングで語られましたが、そのプロローグの中心的存在こそが、このセンチュリークーペです。

ラグジュアリークーペと聞くと、ロールス・ロイスの「スペクター」のようなモデルをライバルとして思い浮かべる人も多いでしょう。

しかし、細部の造形や各部のレイアウトに目を向けると、本モデルは独自の世界観を築き上げており、「日本らしい高級車」を体現する存在であることが伝わってきます。

なかでも特徴的なのがシートレイアウトです。一般的なラグジュアリークーペは2＋2のシート配置が主流ですが、センチュリークーペは、あえて「2＋1」と表現したくなる3人乗りとされ、リアシートは運転席の後方にのみ設けられています。

ジャパンモビリティショー2025の展示では、助手席が大きく後方へスライドした状態で展示されていましたが、これは助手席側にリアシートが存在しないからこそ可能なレイアウトです。

このシート配置の狙いは、「助手席乗員へのおもてなし」にあると捉えることもできます。

クーペスタイルである以上、ドライビング性能へのこだわりも感じられますが、助手席で足を大きく伸ばせるシートアレンジが可能である点を踏まえると、「視界の良い前席で快適な移動時間を過ごしてもらう」という思想が色濃く反映されています。

助手席を主役に据えたショーファーカー的な発想が、この展示からは強く感じられました。

実際に開発陣に話を聞くと、「このクルマはオーナーカーであり、ショーファーカーでもある」とのことで、複数の顔を持つクルマとして構想されたことは明らかです。

さらに、日本らしいこだわりとして挙げられるのが、回転する助手席とドアの開き方です。

前後にスライドして開く観音開き風のドアは、障子から着想を得たものだといいます。加えて、助手席は大きく後方へスライドするだけでなく、乗降性を高めるために外側へ回転する機構も備えています。

これは、和服を着用した状態でもスマートに乗り降りできるよう配慮されたものです。リフトアップされた車高についても、和服での乗降のしやすさを考えた結果であり、流行のSUVスタイルを安易に取り入れたものではありません。

開発陣は、「従来からラインナップしているセダンはタキシード、2023年に追加されたモデルはオン・オフ問わず使えるスーツ、そして今回のクーペはパーティードレスをイメージした」と語っていました。

和服での乗降性まで考慮されている点を踏まえると、国際的な社交の場に和服姿でセンチュリークーペに乗り込む―そんなシーンまで想定したデザインであると考えられます。

これまでにない、日本流の新たなラグジュアリークーペとして誕生したセンチュリークーペ。

市販化される可能性は極めて高いと見られていますが、果たしてどのような新しい高級車の世界観を、グローバルなセレブリティたちに提示していくのでしょうか。今後の展開が非常に楽しみな一台です。