ヤマハが四輪に託した「遊びの拠点」という発想

楽器やマリン製品まで手がけるヤマハは、単なる移動手段ではなく「遊び」を中心に据えた乗り物を長年提案してきました。その延長線上に、本気で四輪という未知の領域へ踏み出そうとした時代があったのです。

ヤマハの四輪挑戦は、コンセプトカーという形で段階的に姿を現してきました。2013年の「モティフ」、2015年の「スポーツライドコンセプト」は、軽量化や走りの楽しさを前面に押し出した存在でした。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハ斬新「“4人乗り”トラック」です！（30枚以上）

そしてその流れを受け継ぎつつ、まったく異なる方向性を示したのが、2017年の東京モーターショーで披露された「クロスハブコンセプト」です。

このモデルは、都市と自然、日常と非日常を自由につなぐ拠点になるという思想をその名に宿しています。

まず目を引くのが、力強さを前面に押し出したエクステリアです。無駄を削ぎ落とした塊感のあるフォルムに、スポーツモデルを思わせるシャープなフロントフェイスが組み合わされ、アウトドアフィールドでも埋もれない存在感を放っていました。

ボディカラーには鮮やかなブルーが採用され、自然の中でも都市の中でも映える仕上がりとなっていました。

そして特筆すべきなのが、ボディサイズの設定です。クロスハブの寸法は、全長4490mm×全幅1960mm×全高1750mmと公表されています。

全長はCセグメントの乗用車に近い数値でありながら、全幅は大型SUV並みにワイドです。

この明確な数値が示す通り、取り回しやすさと積載性を両立させるための大胆なプロポーションが採用されていました。

室内に目を向けると、さらに常識を覆す工夫が見えてきます。運転席を車体中央前方に配置し、残りの3席を後方に菱形に並べるダイヤモンドレイアウトは、ドライバーを中心とした空間構成を実現していました。

中央に座って操作する感覚は特別で、クルマを操る楽しさを強く意識させる設計です。この座席配置は、積載スペースの確保にも大きく貢献しています。

助手席を後方にずらすことでキャビン前方側面に凹みが生まれ、その形状を活かして荷台を設計。

結果として、全長4490mmというサイズを超える実用性を実現し、ヤマハのバイクを最大2台まで無理なく積載できる構造となっていました。

一方で、エンジン形式や駆動方式などの詳細な技術情報は明かされておらず、あくまでコンセプトモデルとしての提示にとどまりました。

注目度は高かったものの、2018年にヤマハは四輪量産化に向けた開発を凍結すると発表します。競争の激しい自動車市場で、独自性と収益性を両立させる難しさが背景にありました。

ネット上では今もさまざまな声が見られます。「発想がスゴイ…さすがヤマハ」「バイク好きの心を分かっているクルマ」「市販されなかったのが本当に惜しい」といった評価がある一方で、「維持は大変そうだけど乗ってみたい」「アウトドア専用車として理想的」「デザインが今見ても古くない」と感嘆する意見もあります。

また、「もしEVで出ていたら時代に合っていた」「他メーカーには作れない一台」「コンセプトカーで終わらせるにはもったいない」という声もあり、クロスハブが多くの人の記憶に残る存在であることを物語っています。