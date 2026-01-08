Image: Generated by Nano Banana

AIで作る音楽に「沼」はなし。

ツマミが並び、カラフルなケーブルが複雑に絡み合う。まるでSF映画の宇宙船のコックピットのようなビジュアル。ガジェット好きなら、理屈抜きで「カッコいい……」と見惚れてしまう古くて新しいスタイル、それが「モジュラーシンセ」です。

その起源は1960年代。ロバート・モーグやモートン・サボトニックといった先駆者たちが、巨大なタンスのような筐体から未知の音をひねり出したのが始まりです。歴史は古いのですが、今では世界各国のブティックメーカーや、DIYでシンセを自作してしまう猛者たちが、最新のデジタル技術も盛り込みつつ進化させ続けている。その「進化の止まらなさ」も魅力のひとつです。

2026年1月10日（土）、この自由すぎる楽器の魅力を『I Dream of Wires』『SUBOTNICK』といったモジュラーシンセの歴史や魅力を探るドキュメンタリー映画と、国内有数のモジュラーシンセ奏者によるライブで同時に体感できるイベント「Modular Theater 2026」が開催されます。

来年もやります！



2026/1/10(土)

「Modular Theater 2026」



モジュラーシンセ映画の金字塔「I Dream of Wires」と「SUBOTNICK」を、モジュラーライブ付きで同時上映します。



出演はShitarabaさん、AkiraNomiさん、猫又検校さん、HATAKENさん！



▼前売りチケット発売中！▼https://t.co/s7JZCPeCXD pic.twitter.com/FDJnVd4xNh - お雑煮 (@ozouni_modular) December 1, 2025

実は、僕がモジュラーシンセの奥深い世界に魅了されたのも、過去のこのイベントがきっかけでした。鑑賞するだけでは飽き足らず、ついには昨年、僕自身もモジュラーシンセでライブデビューを果たすまでになってしまったのです。

年の瀬にモジュラーシンセ初陣。

そして「モジュカセ・プロト1」を披露できたのは、ほんとにラッキーでした。

自分的に反省点は多々ありますが、モジュラーシンセのライブとはこういうものとわかってコツがわかればできそうな予感。感覚的にはDJとライブの中間って感じがしました。ステージとかないしw… pic.twitter.com/3ZcCu7Rfo3 - kazumioda (@kazumioda) December 20, 2025

見る側から「やる側」へ。そんな風に人を突き動かすエネルギーが、このイベントには満ちています。

そもそもモジュラーシンセって何？

一言でいえば、「自分専用の音のラボ」です。

一般的なシンセサイザーと違い、音を出すパーツや加工するパーツ（モジュール）をパズルのように自由に組み合わせ、自分だけの「楽器」をゼロから作り上げます。

1960年代の誕生以来、一度はデジタルシンセの波に押されて衰退しかけたこの文化ですが、現在は「ユーロラック」という共通規格によって爆発的に普及しました。決まった正解はありません。ツマミをひねるだけで、宇宙の彼方のような音から、地響きのようなビートまで。手のひらサイズのケースから始められる、もっともパーソナルでクリエイティブな「自己表現ガジェット」といえます。

国内屈指。この4名が集結するライブは見逃せない

映画の余韻をさらに増幅させるのが、今、日本のシーンで最も面白い4名のアーティストによるライブパフォーマンス。このラインナップを一気に見られるのは、正直かなり贅沢です。

Shitaraba：モジュラーならではのシーケンスや電圧変化を巧みに操り、有機的で予測不能なパターンの連鎖を生み出す。その緻密な音の構成は、まさに「動く音の彫刻」。 AkiraNomi：音が「粒子」となって空間を埋め尽くすような、繊細かつ大胆なサウンドスケープが魅力。 猫又検校：モジュラーの「実験性」をエンターテインメントへと昇華させる、予測不能なパフォーマンスに定評あり。 HATAKEN：日本を代表するモジュラー界のキーマン。深淵なアンビエントから

初心者にこそ体験してほしい理由

機材の知識がないし難しそう…と思う必要はありません。むしろ何も知らない状態で飛び込むのが、一番面白いんです。

傑作ドキュメンタリーで「物語」を知る 上映されるのは、モジュラーシンセ映画の金字塔「I Dream of Wires」と、電子音楽の先駆者を追った「SUBOTNICK」。

なぜ大人がこれほどまでに「音の出る箱」に情熱を注ぐのか。その理由が、ドラマチックな映像とともに貴重な「字幕付き」で語られます。

映画館の音響で「プロの即興」を浴びる プロのアーティストたちが電気信号と格闘し、その場で音を紡ぎ出す。映画館ならではのレンジの広い音響システムで、その「生」の振動を全身で浴びる体験は格別です。

「自分も何かを作りたい」という衝動 僕をステージへと突き動かしたのも、この会場に満ちる圧倒的な熱量でした。パッチングを目の当たりにすると、不思議と「自分ならどんな音をデザインするだろう？」とワクワクが止まらなくなるはず。

2026年の「初沼」は、ここから。

かっこいい機材を見てみたい、新しい音に触れてみたい。そんなピュアな好奇心だけで十分です。かつての先駆者たちが夢見た未来の音を、2026年の今、映画館で一緒に体験してみませんか？

「Modular Theater 2026」まであと3日！



2026/1/10(土)

モジュラーシンセ映画の金字塔「I Dream of Wires」と「SUBOTNICK」を、モジュラーライブ付きで同時上映します。



第3-4部は残席わずか！

第1-2部のご購入もお早めに…！



▼チケットはこちら▼https://t.co/s7JZCPeCXD pic.twitter.com/ZjkfRQfZuq - お雑煮 (@ozouni_modular) January 7, 2026

Modular Theater 2026 会場：高円寺シアターバッカス 住所：東京都杉並区高円寺北2-21-6 レインボービル 3F アクセス：JR高円寺駅北口より徒歩5分 純情商店街内 日時：2026年1月10日（土）12:00〜22:00 上映作品：『I Dream of Wires』『SUBOTNICK』 ライブ出演：Shitaraba / AkiraNomi / 猫又検校 / HATAKEN チケット：前売り券を発売中